Київська область може перейти до "помаранчевої зони" карантину

Київська область найближчим часом може перейти до "помаранчевої зони" адаптивного карантину . Причина - перевищення норми за виявленими випадками COVID.

Про це свідчать дані на сайті Міністерства охорони здоров'я .

Згідно з даними МОЗ, 24 лютого коефіцієнт виявлення нових випадків склав 23,4% при нормі не більше 20%. Відзначимо, "помаранчева зона" вводиться при перевищенні одного з п'яти показників. Якщо протягом трьох днів будуть перевищені два показника, з'являться підстави для введення обмежень "червоної зони".

На сьогодні в зоні максимальних карантинних обмежень Чернівецька та Івано-Франківська області. В "помаранчевій зоні" знаходяться Донецька, Житомирська, Закарпатська, Запорізька, Луганська та Тернопільська області. Інші регіони - в "жовтій зоні".