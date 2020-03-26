Київрада на час НС та карантину переходить на роботу в режимі онлайн

На час карантину та надзвичайної ситуації в Україні міська рада Києва переходить на роботу в онлайн режимі. Про це йдеться в повідомленні на Офіційному порталі Києва.

Повідомляється, що на сьогоднішньому позачерговому засіданні Київради депутати ухвалили рішення про перехід на роботу в онлайн режимі на час дії надзвичайної ситуації. Зокрема, мова йде про сесійні засідання та засідання комісій.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що прем'єр-міністр Денис Шмигаль доручив підготувати дистанційні засідання Кабміну.

"Повинен бути інструмент, який дозволить нам такі засідання проводити дистанційно, щоб не паралізувати роботу в разі загострення епідемії", - заявив він.

Крім того, раніше у Верховній раді України з'явився текст законопроекту про засідання в режимі відеоконференції. Відповідний закон дозволить народним депутатам проводити пленарні засідання без фізичної присутності в сесійній залі.

Зазначимо, з початку дії карантину в Україні влада рекомендувала роботодавцям перевести співробітників на віддалену роботу. Заходи продиктовані необхідністю стримати поширення коронавірусу в Україні.