Київрада розірвала договори зі скандальним забудовником Осокорків

На раніше виділених під забудову ділянках можуть розбити парк

Сегодня, 31 января, депутаты Киеврады проголосовали за разрыв договоров аренды со скандальным застройщиком Осокорков компанией "Контактбудсервис", которая планировала построить более сорока многоэтажек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Киеврады.

Сообщается, что за разрыв договоров с компанией "Контактбудсервис" проголосовали 77 депутатов. Отметим, застройщик арендовал пять участков на Осокорках площадью почти 91 гектар.

Напомним, Киеврада поддержала расторжение договора с застройщиком на Осокорках еще в декабре. Компания просрочила выплату 65,6 миллионов гривен в городской бюджет, до конца прошлого года долг мог вырасти до 73 млн гривен.

Против застройки на Осокорках выступала общественность, которая отстаивает инициативу "Экопарк". В течение лета и осени там неоднократно происходили столкновения. В частности, 22 сентября активисты попытались снести строительный забор и бросали петарды. Тогда полиция задержала около 20 человек.

В августе возле стройки на Осокорках были задержаны десятки вооруженных мужчин спортивной внешности, у которых при себе были спецсредства. Всего в управление полиции доставили около 80 мужчин в возрасте от 18 до 40 лет из разных регионов Украины. Предполагалось, что они должны были оказать силовую поддержку компании-застройщику.