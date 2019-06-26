Київрада повторно назве проспекти на честь Бандери і Шухевича

Київська міська рада повторно назве два проспекти на честь Степана Бандери та Романа Шухевича. Про це написав мер столиці Віталій Кличко на своїй сторінці у Facebook.

Як зазначив Кличко, міська влада готує апеляцію на рішення Окружного адмінсуду Києва, що скасував рішення Київради про перейменування двох проспектів на честь Степана Бандери та Романа Шухевича. Йдеться про зміну в рамках декомунізації старих назв проспектів Московського і Ватутіна, нагадав він.

"І, по-друге: на наступній сесії Київради ми, за процедурою, ще раз ухвалимо рішення про відповідне перейменування радянських проспектів", - заявив Кличко.

Як повідомляло РБК-Україна, Окружний адміністративний суд Києва скасував рішення Київської міськради про перейменування двох столичних проспектів на честь Степана Бандери та Романа Шухевича. Так, суд частково задовольнив позов Олени Бережної та двох громадських організацій та повернув проспектам Степана Бандери та Романа Шухевича їхні попередні назви - Московський та Генерала Ватутіна.

Зазначимо, що Московський проспект був перейменований на честь Степана Бандери у 2016 році рішенням Київської міської ради, тоді "За" перейменування проспекту проголосувало 87 депутатів. Проспект Шухевича отримав свою назву в 2017 році за підтримки 69 депутатів міськради.