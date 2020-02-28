Київрада змінила правила користування метрополітеном

У четвер, 27 лютого, на пленарному засіданні Київської міської ради депутати внесли зміни до правил користування метрополітеном. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу КП "Київський метрополітен" у Facebook.

Як повідомляється, Київрада дозволила безкоштовно провозити в метро музичні інструменти в чохлах або інших упаковках.

Як повідомив депутат Київради Вікторія Муха, при затвердженні нових норм сталася технічна помилка, і інструменти заборонили перевозити в метро, хоча таке правило діяло з 1995 року.

"Після прийняття нових правил користування метрополітеном у депутатські корпуси звертаються викладачі, студенти, музиканти про оплату за перевезення музичних інструментів. Для них - це не просто особиста річ, а невід'ємна частина викладацької практики та професійної діяльності. Додаткові щоденні витрати на перевезення музичного інструменту в метро - це певний фінансовий тягар. Нашим рішенням ми виправили цю прогалину", - підкреслила співавтор відповідного рішення Вікторія Муха.

Дане рішення підтримали 62 депутати.

Нагадаємо, в листопаді минулого року Київська міська рада затвердив нові правила користування метрополітеном. Згідно з новими правилами, в столичному метро заборонено жебракувати, розклеювати рекламу, займатися агітацією, здійснювати підприємницьку діяльність, голосно вмикати музику і грати на музичних інструментах. Також заборонено проводити масові заходи на станціях метро.