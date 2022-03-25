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Під Києвом ЗСУ знищили опорний пункт окупантів, вбито 40 осіб

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Лук'янов, П'ятниця 25 березня 2022 10:42
Під Києвом ЗСУ знищили опорний пункт окупантів, вбито 40 осіб Ілюстративне фото: під Києвом ЗСУ знищили опорний пункт окупантів (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Збройні Сили України звільнили місто Лук'янівка під Києвом. Там вони знищили опорний пункт окупаційних військ.

Про це заявив глава тероборони Києва Петро Кузик, повідомляє РБК-Україна з посиланням на телемарафон.

"Деякі успіхи навколо Києва. Ворог відтіснений далі. По Лівому березі вчора в районі Баришівки був успішний наступ на населені пункти, наприклад, Лук'янівка. Його повністю звільнили. Це був такий опорний пункт окупантів", - заявив він.

За словами глави столичної тероборони, в пункті знаходилося кілька сотень солдатів, танки і техніка.

"Техніка спалена, підбиті танки, деяку техніку взяли як трофей. На жаль, знищено тільки сорок окупантів, це те, що підтверджено, іншим вдалося втекти, частина лісу сховалася. Їх зараз шукають наші військові і намагаються знищити там, де знайдуть", - додав Кузик.

Нагадаємо, Росія вторглася в Україну 24 лютого. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.

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