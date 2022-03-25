Під Києвом ЗСУ знищили опорний пункт окупантів, вбито 40 осіб
Збройні Сили України звільнили місто Лук'янівка під Києвом. Там вони знищили опорний пункт окупаційних військ.
Про це заявив глава тероборони Києва Петро Кузик, повідомляє РБК-Україна з посиланням на телемарафон.
"Деякі успіхи навколо Києва. Ворог відтіснений далі. По Лівому березі вчора в районі Баришівки був успішний наступ на населені пункти, наприклад, Лук'янівка. Його повністю звільнили. Це був такий опорний пункт окупантів", - заявив він.
За словами глави столичної тероборони, в пункті знаходилося кілька сотень солдатів, танки і техніка.
"Техніка спалена, підбиті танки, деяку техніку взяли як трофей. На жаль, знищено тільки сорок окупантів, це те, що підтверджено, іншим вдалося втекти, частина лісу сховалася. Їх зараз шукають наші військові і намагаються знищити там, де знайдуть", - додав Кузик.
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