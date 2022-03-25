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Под Киевом ВСУ уничтожили опорный пункт оккупантов, убиты 40 человек

Новина українською →
Лукьянов, Пятница 25 марта 2022 10:42
Под Киевом ВСУ уничтожили опорный пункт оккупантов, убиты 40 человек Иллюстративное фото: под Киевом ВСУ уничтожили опорный пункт оккупантов (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Вооруженные силы Украины освободили город Лукьяновка под Киевом. Там они уничтожили опорный пункт оккупационных войск.

Об этом заявил глава терробороны Киева Петр Кузык, сообщает РБК-Украина со ссылкой на телемарафон.

"Некоторые успехи вокруг Киева. Враг оттеснен дальше. По левому берегу вчера в районе Барышевки было успешное наступление на населенные пункты, например, Лукьяновка. Его полностью освободили. Это был такой опорный пункт оккупантов", - заявил он.

По словам главы столичной терробороны, в пункте находилось несколько сотен солдат, танки и техника.

"Техника сожжена, подбиты танки, некоторую технику взяли в качестве трофея. К сожалению, уничтожено только сорок оккупантов, это то, что подтверждено, остальным удалось убежать, часть леса спряталась. Их сейчас ищут наши военные и пытаются уничтожить там, где найдут", - добавил Кузык.

Напомним, Россия вторглась в Украину 24 февраля. О том, что происходит прямо сейчас, читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

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