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Під Києвом озброєні люди пограбували ювелірний магазин


При пограбуванні в Борисполі винесли коштовностей на 5 млн гривень

В Борисполе Киевской области вооруженные люди ограбили ювелирный магазин, в прилегающих районах введен оперативный план "Сирена". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на полицию Киевской области.

Сообщается, что четверо нападавших в камуфляжной форме и масках ворвались в ювелирный магазин в Борисполе и, угрожая автоматами охраннику, похитили драгоценности на сумму около 5 млн гривен. Нападавшие скрылись с места преступления на автомобиле Rover.

На территории Бориспольского района и прилегающих регионов ввели оперативный план "Сирена". Пока поиски преступников положительных результатов не дали. По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 4 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, в августе 2018 года в Киеве ограбили ломбард и застрелили охранника. Трое мужчин в масках забежали в помещение, несколько раз выстрелили в охранника, забрали ювелирные украшения и скрылись в направлении станции метро "Нивки". Позже полицейские обнаружили сожженный автомобиль, на котором скрылись грабители.

По данным полиции, нападение совершили не украинцы.

 

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