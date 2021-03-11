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Під Києвом на військовому аеродромі літак зіткнувся з автомобілем

Новость на русском → Васильків, Четвер 11 березня 2021 15:49
Під Києвом на військовому аеродромі літак зіткнувся з автомобілем Фото: літак на аеродромі у Василькові (facebook.com/Vbtaps)
Автор: Дмитро Левицький

На аеродромі 40-ї бригади тактичної авіації, що дислокується у Василькові під Києвом, сталося зіткнення військового літака з автомобілем. В результаті інциденту постраждав водій автомобіля.

Про це повідомило Повітряне командування "Центр" на сторінці у Facebook.

Інцидент стався вчора в темну пору доби, коли літак буксирували на авіаційну стоянку після завершення льотної зміни. В результаті зіткнення літака з автомобілем сталося загоряння, яке швидко локалізували.

"Водію автомобіля, який зазнав травмування, надано кваліфіковану першу медичну допомогу, стан задовільний, знаходиться під опікою лікарів", - розповіли в командуванні.

Через зіткнення у військовій частині оголосили службове розслідування. Причини зіткнення літака з автомобілем встановлюються.

Нагадаємо, на початку березня в Туреччині розбився вертоліт з військовими. В результаті аварії загинули понад 10 військових, серед них відомий турецький генерал.

Крім того, у лютому в США сталася аварія військового літака NorthropT-38. В результаті авіакатастрофи загинули двоє пілотів.

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