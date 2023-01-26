Над Киевом ночью сбили 15 дронов, сегодня атака может повториться, - КГВА

"Ночью Киев подвергся очередному воздушному нападению врага. Войска РФ атаковали столицу несколькими десятками баражирующих боеприпасов Shahed. В воздушном пространстве было сбито около 15 вражеских БПЛА. Предварительно, без жертв и попаданий в объекты инфраструктуры. Спасибо нашим силам ПВО за очередную отличную работу", - заявил начальник КГВА.

По его словам, в течение сегодняшнего дня высока вероятность последующих воздушных атак врага.

"Поэтому – не теряем бдительность. При объявлении воздушной тревоги направляйтесь к укрытиям. Берегите себя и близких!", - подчеркнул он.