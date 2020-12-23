ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Новини шоу-бізнесу
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

Під Києвом позашляховик збив насмерть двох людей

Березівка, Середа 23 грудня 2020 09:15
Під Києвом позашляховик збив насмерть двох людей
Фото: аварійний знак (РБК-Україна)
Автор: Анастасия Рокитна

У Київській області сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода (ДТП). Водій автомобіля збив двох людей на смерть.

Про це повідомляє dtp.kiev.ua.

Повідомляється, що позашляховик збив двох людей на Житомирській трасі. Аварія сталася біля села Березівка.

Як повідомляється, зараз на місці працює патрульна поліція.

Нагадаємо, раніше у Вінницькій області сталася дорожньо-транспортна пригода за участю евакуатора і вантажівки. Тоді загинули дві людини.

Крім того, напередодні в Запорізькій області сталося ДТП, в результаті якої загинула п'ятирічна дитина і ще чотири людини з травмами різного ступеня тяжкості доставили в лікарню.

Зазначимо, у Хмельницькій області легковий автомобіль злетів у кювет і перекинувся, в результаті ДТП загинули три людини.

Також повідомлялося, що у Львівській області в ДТП за участю мікроавтобуса та легковика загинули три людини.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України Надзвичайні події ДТП

News
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся