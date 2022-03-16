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Під Києвом вбито українську журналістку Fox News

Автор: Константин Широкун

Українська журналістка Олександра Кувшинова, яка працювала консультантом Fox News в Україні, загинула в результаті нападу. Їй було всього 24 роки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Fox News.

Олександра Кувшинова, яка працювала консультантом Fox News, була вбита разом з оператором П'єром Закревскі в Горенці, під Києвом. Їх автомобіль розстріляли російські окупанти.

"Журналістка Олександра Кувшинова була вбита разом з нашим оператором П'єром Закревскі. Їх автомобіль був вражений зустрічним вогнем", - йдеться в повідомленні генерального директора Fox News Media Сюзанни Скотт. За словами колег, Саші було всього 24 роки, і вона працювала консультантом телеканалу в Україні. Вона допомагала екіпажам Fox News орієнтуватися в Києві та його околицях, збираючи інформацію і спілкуючись з джерелами..

Українська журналістка Олександра Кувшинова працювала з командою Fox News з початку вторгнення Росії в Україну. Раніше Сюзанна Скотт повідомляла, що загинув оператор Fox News П'єр Закревскі. Їхню машину розстріляли російські військові в Горенці під Києвом.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що добровольці ТрО будуть визнаватися тепер ветеранами війни.

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Вторгнення Росії до України