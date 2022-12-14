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Над Киевом и областью сбили уже 10 "шахедов", - Кличко

Фото: мэр Киева Виталий Кличко (facebook.com/Vitaliy.Klychko)
Автор: Владимир Костырин

Российские оккупанты атаковали Киев и область рано утром 14 декабря иранскими дронами Shahed, и украинские военные сбили 10 таких беспилотников.

Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко, передает РБК-Украина со ссылкой его Telegram.

"В Киевской области и над столицей ПВО сбили в общей сложности уже 10 дронов-"шахедов"", - написал градоначальник.

Ранее мэр проинформировал о взрыве в Шевченковском районе Киева в результате вражеской воздушной атаки этим утром.

О работе систем противовоздушной обороны ВСУ в области сообщал глава Киевской ОВА Алексей Кулеба. Чиновник подчеркнул также, что воздушная тревога продолжается.

"Утро в столице и Киевской области началось атакой РФ дронами-шахедами. Большинство беспилотников сбиты силами ПВО в области. Воздушная тревога продолжается. Опасность остается. Находитесь в укрытиях", - говорится в публикации.

Кулеба добавил, что Россия продолжает энергетический террор Украины, но "мы становимся сильнее каждый день".

Ранее представитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины рассказала, зачем РФ придерживала иранские дроны.

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КиевКиевская областьдрониПВО