Над Киевом и областью сбили уже 10 "шахедов", - Кличко

"В Киевской области и над столицей ПВО сбили в общей сложности уже 10 дронов-"шахедов"", - написал градоначальник.

Ранее мэр проинформировал о взрыве в Шевченковском районе Киева в результате вражеской воздушной атаки этим утром.

О работе систем противовоздушной обороны ВСУ в области сообщал глава Киевской ОВА Алексей Кулеба. Чиновник подчеркнул также, что воздушная тревога продолжается.

"Утро в столице и Киевской области началось атакой РФ дронами-шахедами. Большинство беспилотников сбиты силами ПВО в области. Воздушная тревога продолжается. Опасность остается. Находитесь в укрытиях", - говорится в публикации.

Кулеба добавил, что Россия продолжает энергетический террор Украины, но "мы становимся сильнее каждый день".