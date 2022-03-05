Кадирівці взяли у полон пацієнтів психоневрологічного інтернату в Бородянці, - ОДА
З'явилася інформація про те, що кадирівці захопили місцевий психоневрологічний інтернат у Бородянці. Замінували всі підходи й ведуть вогонь по позиціях українських захисників.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал голови Київської обласної державної адміністрації Олексія Кулеби.
"За попередніми даними, наразі в закладі перебуває понад 500 пацієнтів. З яких, майже 100 - лежачі. Усі вони, разом із персоналом - заручники нелюдей", - заявив Кулеба.
За словами голови ОДА, інформація наразі перевіряється, однак якщо вона підтвердиться - цей випадок стане черговим в низці військових злочинів Російської Федерації.
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