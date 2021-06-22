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Під Києвом зіштовхнулися три вантажівки. Рух у напрямку Чернігова ускладнений

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Вівторок 22 червня 2021 15:12
Під Києвом зіштовхнулися три вантажівки. Рух у напрямку Чернігова ускладнений Фото: ДТП с трьома вантажівками сталася на Броварській кільцевій (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

На Броварській кільцевій під Києвом сталася дорожньо-транспортна пригода (ДТП) за участі трьох вантажівок. Рух транспорту ускладнено у напрямку Чернігова.

Про це повідомили у прес-службі Патрульної поліції Києва.

ДТП з потерпілими сталася на 29-му кілометрі автошляху М-01 (Київ-Чернігів-Нові Яриловичі), на Броварській кільцевій.

"У результаті автопригоди з трьох вантажних транспортних засобів ускладнено рух у напрямку Чернігова. Наразі патрульні організовують рух зустрічною смугою до усунення перешкоди", - йдеться в повідомленні.

Під Києвом зіштовхнулися три вантажівки. Рух у напрямку Чернігова ускладнений

Раніше у Миколаївській області унаслідок ДТП загинули двоє людей, ще п'ятеро постраждали.

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