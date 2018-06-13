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Під Києвом на СТО стався вибух, є постраждалий

НовиниНадзвичайні події    13.06.2018 - 17:28
Фото: місце вибуху (kv.npu.gov.ua)
Фото: місце вибуху (kv.npu.gov.ua)

На СТО вибухнув саморобний пристрій

Під Києвом у Києво-Святошинському районі на станції технічного обслуговування (СТО) стався вибух, внаслідок чого постраждав чоловік. Про це йдеться у повідомленні прес-служби Головного управління Національної поліції у Київській області

"У Києво-Святошинському районі стався вибух саморобного пристрою, постраждала одна людина", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляється, група працівників місцевої СТО, перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння, "вирішили пожартувати і один з них створив власноруч саморобний пристрій, який і вибухнув в чоловіка прямо в руках".

Наразі постраждалого госпіталізовано, за вказаним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 125 (Умисне легке тілесне ушкодження).

Фото: місце вибуху (kv.npu.gov.ua)

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Харкові сьогодні, 13 червня 2018 року, невідомі підірвали і пограбували банкомат на вулиці Краснодарській.

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Теги публікації: полиция, Київ, Вибух  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс доллара, новини України, ООС
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