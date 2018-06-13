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Под Киевом на СТО произошел взрыв, есть пострадавший

НовостиПроисшествия    13.06.2018 - 17:28
Фото: место взрыва (kv.npu.gov.ua)
Фото: место взрыва (kv.npu.gov.ua)

На СТО взорвалось самодельное устройство

Под Киевом в Киево-Святошинском районе на станции технического обслуживания (СТО) произошел взрыв, в результате чего пострадал мужчина. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Главного управления Национальной полиции в Киевской области.

"В Киево-Святошинском районе произошел взрыв самодельного устройства, пострадал один человек", - говорится в сообщении.

Как сообщается, группа работников местной СТО, находясь в состоянии алкогольного опьянения, !решили пошутить и один из них создал собственноручно самодельное устройство, которое и взорвалось у мужчины прямо в руках".

В настоящее время пострадавший госпитализирован, по данному факту открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 125 (Умышленное легкое телесное повреждение).

Фото: место взрыва (kv.npu.gov.ua)

Напомним, ранее сообщалось, что в Харькове сегодня, 13 июня 2018 года, неизвестные подорвали и ограбили банкомат на улице Краснодарской.

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Теги публикации: полиция, Киев, Взрыв  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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