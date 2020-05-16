Під Києвом викрили черговий чинний зал з азартними іграми

У Київській області поліція припинила незаконну діяльність чергового залу азартних ігор. Він працював на території Софіївської Борщагівки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу поліції Київської області.

Як зазначається, про підпільно чинний гральний заклад поліції анонімно повідомила жінка.

"У ході перевірки інформація підтвердилася. У приміщенні правоохоронці провели невідкладний обшук. Із закладу вилучили комп'ютерне обладнання, за допомогою якого надавалися послуги в ігровій сфері. Зараз вирішується питання про накладення арешту на вилучене майно", - йдеться в повідомленні.

На цю мить тривають слідчі дії для встановлення причетних до незаконного грального бізнесу.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в місті Тараща Київської області поліція припинила незаконну діяльність залу азартних ігор. Силовики вилучили майно для надання послуг в азартній сфері.

Ще раніше у Києві правоохоронці викрили салон азартних ігор на Голосіївському проспекті. Поліція виявила та вилучила дванадцять комплектів для грального бізнесу.