Під Києвом викрили черговий чинний зал з азартними іграми

Заклад працював на території Софіївської Борщагівки
У Київській області поліція припинила незаконну діяльність чергового залу азартних ігор. Він працював на території Софіївської Борщагівки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу поліції Київської області.
Як зазначається, про підпільно чинний гральний заклад поліції анонімно повідомила жінка.
"У ході перевірки інформація підтвердилася. У приміщенні правоохоронці провели невідкладний обшук. Із закладу вилучили комп'ютерне обладнання, за допомогою якого надавалися послуги в ігровій сфері. Зараз вирішується питання про накладення арешту на вилучене майно", - йдеться в повідомленні.
На цю мить тривають слідчі дії для встановлення причетних до незаконного грального бізнесу.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в місті Тараща Київської області поліція припинила незаконну діяльність залу азартних ігор. Силовики вилучили майно для надання послуг в азартній сфері.
Ще раніше у Києві правоохоронці викрили салон азартних ігор на Голосіївському проспекті. Поліція виявила та вилучила дванадцять комплектів для грального бізнесу.
Автор: Майксим Зайченко