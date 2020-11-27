Під Києвом поліцейський скоїв смертельне ДТП, розпочато службове розслідування

Фото: знак ДТП (РБК-Україна)

У Київській області співробітник Києво-Святошинського відділу поліції здійснив смертельну дорожньо-транспортну пригоду. За даним фактом розпочато службове розслідування.

Про це повідомили у прес-службі поліції Київської області.

Інцидент стався близько 3 години ночі, коли поліцейський повертався додому зі служби. Він скоїв наїзд на пішохода, який від отриманих травм помер.

"У той день він (поліцейський - ред.) разом з колегами розкрив грабіж. Поліцейські затримали двох зловмисників в порядку ст. 208 КПК України і пізно ввечері працівник поліції доставив їх в ізолятор тимчасового утримання. Після чого, повертаючись додому вночі, він скоїв наїзд на пішохода, який рухався в темний час доби без світлоповертаючих елементів на одязі", - повідомили в поліції.

Службове розслідування призначено наказом керівника поліції Київської області. На місці події працювали співробітники Державного бюро розслідувань.

Нагадаємо, на початку жовтня в Броварах п'яний поліцейський збив двох жінок, одна з яких загинула.

Також повідомлялося, що в серпні майор Збройних сил України у стані алкогольного сп'яніння скоїв наїзд на курсанток української військово-медичної академії.