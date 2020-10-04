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Під Києвом п'яний поліцейський збив двох жінок, одна померла

Бровари, Неділя 04 жовтня 2020 23:06
Під Києвом п'яний поліцейський збив двох жінок, одна померла
Автор: РБК-Україна

У Броварах Київської області поліцейський, перебуваючи в стані сп'яніння, на пішохідному переході збив двох жінок. Одна з них померла від отриманих травм.

Про це повідомляє управління комунікацій Нацполіціі Київської області.

Повідомлення про аварію надійшло до поліції близько 17.50. На місце автопригоди прибули керівництво столичного управління поліції та поліції Київщини. Також там працюють працівники Державного бюро розслідувань.

За попередніми даними, водій "Фольксваген", перебуваючи за кермом у стані сп’яніння, на пішохідному переході збив двох жінок. В подальшому він, проїхавши ще пів сотні метрів, зіткнувся з деревом.

Під Києвом п'яний поліцейський збив двох жінок, одна померлаФото: в Броварах поліцейський влаштував смертельне ДТП (npu.gov.ua)

Внаслідок ДТП постраждала від отриманих травм померла, ще одну жінку доправили до лікарні.

Голова Нацполіції Ігор Клименко заявив, що винуватця ДТП звільнено з органів внутрішніх справ, а його безпосереднього керівника знімуть із посади.

Нагадаємо, в Києві маршрутка проїхала на червоне світло і збила трьох пішоходів.

Раніше в Києві поліцейський погрожував фізичною розправою свідкові ДТП.

У серпні майор Володимир Холодний в стані алкогольного сп'яніння скоїв наїзд на курсанток української військово-медичної академії.

Двом постраждалим курсанткам ампутували по нозі, ще одну - прооперували, у неї зламані обидві ноги.

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