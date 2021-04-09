Під Києвом перекинулася цистерна з рідким киснем. Рух обмежено

Під Києвом на трасі перекинулася цистерна з рідким киснем. В результаті аварії рух частково обмежено.
Про це йдеться в повідомленні на сайті Державної служби України з надзвичайних ситуацій.
Повідомляється, що сьогодні об 11:14 до оперативно-диспетчерської служби Броварського району надійшло повідомлення про ДТП на об'їзній дорозі М-1, в результаті якої перекинувся вантажний автомобіль ДАФ з цистерною з рідким киснем.
"На місце події терміново направлені рятувальники 56-ДПРЧ м. Бровари. Працівники ДСНС подали ствол для осадження випаровування кисню, який виходить з запобіжної арматури для зниження тиску ємності. Частково обмежено рух автотранспорту. Очікується прибуття інший цистерни для перекачування кисню", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, раніше поблизу міста Березань Київської області зіткнулися три вантажівки. Водія однієї з них після аварії доставили в лікарню.
А в центрі Одеси водій автомобіля Hyundai збив трьох осіб на пішохідному переході, після чого зник з місця події.