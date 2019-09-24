Під Києвом утворились пробки через масштабне ДТП

Фото: ДТП під Києвом (kv.npu.gov.ua)

Під Києвом сталось ДТП з участю 9 автомобілей

Пробки в Києві утворились через дорожно-транспортну пригоду з участю 9 автомобілей, в результаті якої загинула людина і ще одна постраждала. Про це повідомляє прес-служба поліції області.

Повідомляється, що аварія сталась через задимленість на дорозі.

Фото: ДТП під Києвом (kv.npu.gov.ua)

У поліції нагадали, що в селі Княжичі сталась пожежа торф’яників. Густий дим розповсюдився довкола населеного пункту, відтак правоохоронці закрили рух по окружній дорозі, оскільки видимість була не значна.

"Під ранок, коли видимість стала достатньою, рух було відновлено, однак в обох напрямках траси сталися аварії", - додали у прес-службі.

Карколомна масштабна #ДТП сталася зранку на кільцевій дорозі міста Бровари. В аварії побилося більше ніж 7 автомобілів, а у #Nexia затисло водія... Деталі встановлюються. Опубліковано Киев Оперативный Понеділок, 23 вересня 2019 р.

Як повідомляється, вантажівка в’їхала в автомобіль, водій якого загинув на місці від отриманих травм. А далі, зіштовхнулися ще чотири транспортних засоби, пасажир одного з них доставлений до лікарні.

Крім того, ще дві аварії з механічними ушкодженнями були в напрямку Києва, але минулося без постраждалих.

"Столична патрульна поліція обмежила рух та пустила транспортні засоби через місто Бровари", - зазначили у поліції.

Зазначимо, за даними Google Maps, на Броварському проспекті в сторону Києва утворились численні пробки.

Фото: пробки у Києві (скріншот Google Maps)

Нагадаємо, РБК-Україна писало про ДТП під Києвом. Спочатку була інформація, що в аварію потрапили 7 автомобілей.

Крім того, під Одесою та в Житомирській області на цих вихідних стались дві масштабні ДТП з участю маршруток, в результаті яких загинули люди.