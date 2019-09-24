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Под Киевом образовались пробки из-за масштабного ДТП

Новости » Происшествия    24.09.2019 - 11:55
Под Киевом образовались пробки из-за масштабного ДТП
Фото: ДТП под Киевом (kv.npu.gov.ua)

Под Киевом произошло ДТП с участием 9 автомобилей

Пробки в Киеве образовались из-за дорожно-транспортного происшествия с участием 9 автомобилей, в результате которого погиб человек и еще один пострадал. Об этом сообщает пресс-служба полиции области.

Сообщается, что авария произошла из-за задымленности на дороге.

Фото: ДТП под Киевом (kv.npu.gov.ua)

В полиции напомнили, что в селе Княжичи произошел пожар торфяников. Густой дым распространился вокруг населенного пункта, поэтому правоохранители закрыли движение по окружной дороге, поскольку видимость была незначительная.

"Под утро, когда видимость стала достаточной, движение было восстановлено, однако в обоих направлениях трассы произошли аварии", - добавили в пресс-службе.

Карколомна масштабна #ДТП сталася зранку на кільцевій дорозі міста Бровари. В аварії побилося більше ніж 7 автомобілів, а у #Nexia затисло водія... Деталі встановлюються.

Опубліковано Киев Оперативный Понеділок, 23 вересня 2019 р.

Как сообщается, грузовик въехал в автомобиль, водитель которого погиб на месте от полученных травм. А дальше, столкнулись еще четыре транспортных средства, пассажир одного из них доставлен в больницу.

Кроме того, еще две аварии с механическими повреждениями были в направлении Киева, но обошлось без пострадавших.

"Столичная патрульная полиция ограничила движение и пустила транспортные средства через город Бровары", - отметили в полиции.

Отметим, по данным Google Maps, на Броварском проспекте в сторону Киева образовались многочисленные пробки.

Под Киевом образовались пробки из-за масштабного ДТПФото: пробки в Киеве (скриншот Google Maps)

Напомним, РБК-Украина писало о ДТП под Киевом. Сначала была информация, что в аварию попали 7 автомобилей.

Кроме того, под Одессой и в Житомирской области на этих выходных произошли две масштабные ДТП с участием маршруток, в результате которых погибли люди.

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