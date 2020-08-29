Під Києвом на карантин закрили пологовий будинок

У Ворзелі закрили на карантин пологовий будинок Ірпінської центральної лікарні. У одної з породіль підтвердили зараження коронавірусом.

Про це повідомив заступник міського голови Ірпеня Олександр Маркушин.

За словами Маркушина, у ніч на 27 серпня у пологовий будинок доставили вагітну жінку з високою температурою та ознаками респіраторного захворювання. Перший тест на коронавірус виявився негативним. Через загрозу життю дитини та жінки її негайно прооперували.

Після операції жінку помістили в ізолятор, де вона розповіла, що напередодні вже зробила ПЛР-тест на коронавірус.

"Сьогодні ми отримали результати - вони, на жаль, позитивні", - розповів Маркушин.

Через загрозу поширення коронавірусу 10 медикам, які контактували з хворою, та 20 вагітним, які перебували на той час у закладі, зробили ПЛР-тест. Крім того, 14 вагітних, які були на збереженні, відправили додому під нагляд сімейних лікарів.

Поки заклад буде на карантині всіх вагітних відправлятимуть на пологи у Бородянську центральну районну лікарню.

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