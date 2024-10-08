Над Киевом были сбиты "Кинжалы", а Зеленский откроет план победы украинцам: новости за 7 октября

7 октября, Российская Федерация прибегла к ракетной атаке на Киев. А президент Владимир Зеленский заявил, что план победы Украины должен быть понятен каждому в стране.

Более подробно о том, что произошло в понедельник, 7 октября – в материале РБК-Украина .

Война России против Украины: последние новости

Войска РФ в очередной раз атаковали Украину "Шахедами". Силы ПВО обезвредили полтора десятка дронов, угрожавших Киеву.

Ситуация в Торецке Донецкой области трудная, россияне зашли на восточную окраину города. Бои ведутся практически за каждый подъезд.

Генштаб подтвердил удар по нефтяному терминалу в оккупированной Феодосии

По информации военных, в районе объекта зафиксировано возгорание. Последствия поражения уточняются. Генштаб отмечает, что терминал Феодосии крупнейший в Крыму по объемам перевалки используемых нефтепродуктов, в том числе и для обеспечения потребностей оккупационной армии РФ.

Задача была выполнена подразделениями ракетных войск ВСУ во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны Украины.

Силы ПВО уничтожили все "Кинжалы", летевшие на Киев

Как сообщили в КМВА, утром 7 октября враг нанес ракетный удар по столице. Предварительно, российские войска применили аэробалистические ракеты Х-47М2 "Кинжал" с носителей МиГ-31К. В столице работала ПВО.

По предварительным данным все воздушные цели были успешно уничтожены. В результате ракетной атаки в двух районах столицы зафиксировано падение обломков - в Голосеевском и Соломенском районах. Пока в городе без разрушений и пострадавших.

Бербок не исключила, что Украина сможет использовать немецкое оружие для ударов в глубь РФ

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что Украина в будущем сможет использовать оружие из немецких запасов для самообороны, включая возможные удары по военным объектам на территории России.

В Совете ограничивают использование Telegram: что об этом известно

По рекомендации СНБО в Верховной Раде вводятся следующие меры безопасности:

обязательна двухфакторная авторизация и отмена синхронизации контактов. Также необходимо блокировать доступ к компьютеру, который останется без присмотра, чтобы посторонние лица не смогли получить доступ к аккаунту;

запрещение передачи данных, используемых в работе и служебная коммуникация в Telegram;

запрет устанавливать и использовать клиент Telegram на служебных компьютерах или личных компьютерах, используемых в служебной деятельности.

Зеленский анонсировал раскрытие плана победы для всех украинцев

Президент Владимир Зеленский заявил, чтоплан победы Украины должен быть понятен каждому в стране. Его скоро раскроют украинцам.

По словам Зеленского, необходимо понять позиции всех партнеров Украины и таким образом усилить план победы. После этого он станет публичным для всех.

Украина будет получать от Словакии аварийные поставки электроэнергии в случае блекаута

Словакия поддерживает идею присоединения Украины к единой энергетической системе ЕС.

"На очередном европейском саммите мы хотим предложить системное решение (для поддержки украинской энергосистемы – ред.). Понимаем, что основа вашей энергосистемы была уничтожена, но хотим иметь уверенность, что это будет наверстовано. У нас есть единый энергетический рынок в ЕС, необходимо, чтобы он распространялся и на вас", - сказал премьер-министр Словакии Роберт Фицо.

НАПК повторно проверит декларацию председателя Хмельницкого областного МСЭК

Как напомнили в НАПК, во время обысков у Татьяны Крупы обнаружили лишь наличными деньгами около 6 млн долларов. Но такой суммы в декларациях отмечено не было.

"Такие обстоятельства являются основанием для повторной проверки декларации", – рассказали в агентстве.

Премьер Словакии предложил ударить ракетой по Брюсселю

Таким образом, премьер-министр Словакии Роберт Фицо раскритиковал призывы евродепутатов разрешить Украине бить дальнобойным оружием по территории России.

"Мне жаль, что в Европе появилась такая извращенная мода, когда вместо того, чтобы остановить грохот пушек, мы слышим бурные аплодисменты, громкие приветствия и зачастую значительные материальные решения, только поощряющие войну продолжаться", - сказал Фицо.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.