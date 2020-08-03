Під Києвом BMW лоб у лоб зіткнулася зі "Шкодою". Є загиблий, 4 поранені

У Київській області сталася смертельна ДТП за участю двох легкових автомобілів. У результаті трагедії загинула одна людина, ще четверо отримали поранення і були госпіталізовані.

Про це йдеться у Facebook-спільноті dtp.kiev.ua.

Інцидент стався між населеними пунктами Тарасівка і Крюковщина. Попередньо, водій BMW на польських номерах вилетів на зустрічну смугу, де і зіткнувся зі "Шкодою".

Пасажир BMW загинув, рятувальники планують розрізати машину, щоб дістати його тіло. Четверо пасажирів "Шкоди" отримали поранення різного ступеня тяжкості.

На місці працює поліція і оперативно-слідча група.

Раніше повідомлялося про ще одну масштабну ДТП в Київській області, загинули чотири людини.

Також нагадаємо, що протягом липня у низці смертельних ДТП загинуло понад 160 українців.