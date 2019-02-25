Під Києвом автомобіль поліції в'їхав у магазин

Унаслідок ДТП до лікарні потрапила жінка

В селе Новые Петровцы под Киевом полицейский автомобиль столкнулся с автомобилем, а затем въехал в здание магазина. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение пресс-службы полиции в Киевской области в Facebook.

По версии полиции, дорожно-транспортное происшествие произошло при попытке полиции остановить автомобиль водителя-нарушителя, которому в конце концов удалось сбежать.

Отмечается, что полиция с красными и синими проблесковыми маячками преследовала иномарку, водитель которой не хотел останавливаться, и, нарушая правила дорожного движения, пытался оторваться от преследования.

Правонарушителю удалось скрыться, а экипаж полиции совершил столкновение с другим авто, а потом въехал в местный магазин. Кроме этого, в результате ДТП механические повреждения получила еще одна рядом припаркованная машина.

Сообщается, что вследствие ДТП пассажирка автомобиля, с которым допустили столкновение полицейские, доставили в больницу.

Фото: место происшествия (facebook.com/pol.kyivregion)

В настоящее время по этому дорожно-транспортном происшествии проводит служебное расследование Инспекция из личного состава полиции в Киевской области.

Напомним, в Дарницком районе Киева полицейский автомобиль спровоцировал ДТП, столкнувшись с такси с пассажирами.

РБК-Украина писало, что Шевченковский районный суд Киева избрал меру пресечения водителю BMW Х5, который устроил смертельное дорожно-транспортное происшествие на Столичном шоссе в ночь с 15 на 16 февраля и скрылся с места происшествия.