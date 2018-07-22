Під Києвом автомобіль патрульних під час погоні злетів у воду

Новини Надзвичайні події 22.07.2018 - 21:17
Ілюстративне фото (РБК-Україна)
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

В результаті ДТП у одного з правоохоронців діагностували струс мозку

У Києві під час погоні автомобіль співробітників патрульної поліції злетів у річку Нивка. Про це повідомляє dtp.kiev.ua у Facebook.

Повідомляється, що інцидент стався в Петропавлівській Борщагівці під Києвом. Так, внаслідок гонитви за мопедом автомобіль патрульної поліції злетів у річку Нивка.

За словами очевидців, під час переслідування, порушник поїхав на мопеді по пішохідному мосту через річку, а автомобіль поліцейських впав у воду.

На даний момент на місці події знаходяться рятувальники та правоохоронці. Автомобіль поліцейських дістали з води, у одного з постраждалих діагностували струс мозку.

Нагадаємо, раніше під Львовом сталася дорожньо-транспортна пригода за участю автомобіля поліції.

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Теги:  Київ,  ДТП  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС