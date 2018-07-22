Под Киевом автомобиль патрульных во время погони слетел в воду

Новости Происшествия 22.07.2018 - 21:17
Иллюстративное фото (РБК-Украина)
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

В результате ДТП у одного из правоохранителей диагностировали сотрясение мозга

В Киеве во время погони автомобиль сотрудников патрульной полиции слетел в реку Нивка. Об этом сообщает dtp.kiev.ua в Facebook.

Сообщается, что инцидент произошел в Петропавловской Борщаговке под Киевом. Так, вследствие погони за мопедом автомобиль патрульной полиции слетел в реку Нивка.

По словам очевидцев, во время преследования, нарушитель на мопеде поехал по пешеходному мосту через реку, а автомобиль полицейских упал в воду.

На данный момент на месте происшествия находятся спасатели и правоохранители. Автомобиль полицейских достали из воды, у одного из пострадавших диагностировали сотрясение мозга.

Напомним, ранее под Львовом произошло дорожно-транспортное происшествие при участии автомобиля полиции.

ДТП на трассе Киев-Харьков: в полиции уточнили подробности На трассе Киев-Харьков произошло смертельное ДТП с участием легкового автомобиля и фуры
Теги:  Киев,  ДТП  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС