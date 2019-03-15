"Київоблгаз Збут": рахунки за лютий не містять субсидії і підлягають повній оплаті

Клієнтам необхідно оплачувати весь обсяг споживання, використовуючи для цього отримані кошти державної допомоги

ООО "Киевоблгаз Сбыт" не учитывает субсидии в счетах за потребленный в феврале газ, поэтому оплачивать их нужно в полном объеме. Об этом сообщает пресс-служба компании.

"С 1 марта вступила в силу система монетизации жилищно-коммунальных субсидий. Клиенты "Киевоблгаз Сбыта", которым назначена государственная помощь для оплаты потребленного газа, получают ее деньгами в отделениях "Укрпошти" и "Ощадбанка". А пенсионеры - через Пенсионный фонд одновременно с пенсией. В этой связи "Киевоблгаз Сбыт" не учитывает субсидии в счетах за потребленный в феврале газ", - говорится в сообщении.

По словам пресс-службы, клиентам компании необходимо самостоятельно оплачивать весь объем потребления, используя для этого полученные средства государственной помощи.

"Мы поддерживаем монетизацию субсидий как шаг, необходимый для демонополизации и создания полноценного рынка газа в секторе бытовых потребителей. Единственный риск - из-за сроков введения новой системы есть опасность неоплаты счетов. Может возникнуть ситуация, когда потребители станут оплачивать только часть от полной суммы, не используя для этого полученную на руки субсидию, что приведет к росту задолженности" - говорит директор ООО "Киевоблгаз Сбыт" Денис Смоляков.

Как сообщили в пресс-службе, оплатить за потребленный газ необходимо до 10-го числа месяца, если оплата по абонентской книжке. И в течении 5 дней с момента получения счета за газ.

"Сейчас для потребителей природного газа Киевской области представлены платежные системы: iPay.ua, Portmone.сom,EasyPay.ua, Ощад 24, Masterpass, Приват 24.Размер комиссии при проведении платежа определяется исключительно платежной системой и не зависит от газоснабжающей компании. Также, быстро можно оплатить счета за газ с помощью "Личного кабинета" на сайте 104.ua, с помощью паблик аккаунта 7104ua в Viber, в кассах банков, отделений "Укрпошти" или через терминалы самообслуживания", - говорится в сообщении.