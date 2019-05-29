"Київоблгаз Збут": у червні газ для населення подорожчає

З травня 2019 року для кожного регіону встановлені різні ціни на газ для населення. Для жителів Київської області у травні ціна газу складає 8,23 гривень за куб. м, але вже в червні вона буде підвищена до 8,61 гривні за куб. м. Про це повідомляє прес-служба "Київоблгаз Збуту".

"Причиною таких змін стало введення нових тарифів на транспортування газу по магістральних газопроводах, а також коливання оптової ціни державного монопольного постачальника. Коливання ціни пов'язане виключно з групою "Нафтогаз". Змінилася оптова ціна газу від НАК "Нафтогаз України", а також для "Укртрансгазу" введені нові тарифи на транспортування газу. Саме через зміни цих тарифів з 1 травня кожен регіон отримує свою ціну газу для населення", - йдеться в повідомленні.

За словами прес-служби, в додаткових угодах, які НАК "Нафтогаз України" направив на адресу ТОВ "Київоблгаз Збут" як постачальника зі спеціальними обов'язками, вказана оптова ціна газу для потреб населення з 1 травня 2019 8 236,97 гривень за тис. куб. м, а з 1 червня - 8 617,04 гривень за тис. куб. м.

"Щомісячні коливання ціни можуть привести до значних розбіжностей у сумах, нарахованих споживачам до оплати за газ. Це призведе до плутанини між фактичним споживанням і розрахунковими нарахуваннями. Тому зараз особливо важливо вчасно з 1 по 5 число кожного місяця передавати показання лічильника", - говорить директор ТОВ "Київоблгаз Збут" Денис Смоляков.