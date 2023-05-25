ua ru
Чт, 25 мая News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В Киево-Могилянской академии рассказали о партнерстве с криптобиржей WhiteBIT

Новина українською →
Четверг 25 мая 2023 10:01
В Киево-Могилянской академии рассказали о партнерстве с криптобиржей WhiteBIT Фото: в Киево-Могилянской академии рассказали о партнерстве с криптобиржей WhiteBIT (пресс-служба)
Автор: Александр Мороз

Одним из эффективных решений модернизации учебного процесса является привлечение представителей бизнеса, поскольку именно бизнес разбирается в вызовах и потребностях современности. И не только разбирается, но и может им ответить.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на директора Киево-Могилянского Фонда в Украине Андрея Калинина.

По его словам, хорошим примером столь успешного сотрудничества классического образования и бизнеса является партнерство университета "Киево-Могилянская академия" с одной из крупнейших криптовалютных бирж в Европе WhiteBIT.

Партнеры подписали меморандум о сотрудничестве, в рамках которого уже осенью этого года запустится первая в Украине и в Восточной Европе магистерская сертификатная программа "Блокчейн-технологии".

Киево-Могилянская академия была первой в Украине, которая предложила бакалаврам выборочные предметы "Криптономика" и "Основы технологии блокчейн и криптовалют" еще в 2017 году.

"Еще с 2015 года мы проводим круглые столы и обсуждаем тему цифровых активов и децентрализации. Потому, без сомнения, блокчейн и DeFi (децентрализованные финансы) - то, что двигает информационные технологии сегодня. Поэтому у нас возникла идея - создать комплексную программу по изучению блокчейн -технологий, которые бы точно закрыли потребность студентов в актуальной информации. Я задумался над тем, кого можно было бы привлечь к такому объемному процессу. Я не раз слышал о WhiteBIT и знаю, что компания является одной из лучших в своей нише. искать больше информации и через несколько Google-ссылок уже был уверен, что надо с ними связываться. Прошло не так много времени с того вечера - и вот мы партнеры", - отметил Андрей Калинин.

В рамках магистерской сертификатной программы "Блокчейн-технологии" преподаватели университета и гостевые лекторы-профессионалы рынка криптовалют будут обучать студентов разработке смартконтрактов, инструментам регуляции криптовалют на рынке и криптографии в децентрализованных системах.

Недавно в Киеве прошла тестовая конференция перед одним из главных в Украине криптовалютных событий - ETHKyiv. Среди спикеров присутствовали основатель и КЭО криптобиржи WhiteBIT Владимир Носов и руководитель сертификатной магистерской программы "Блокчейн-технологии" Кирилл Гороховский.

В Киево-Могилянской академии рассказали о партнерстве с криптобиржей WhiteBIT

"Мы уловили тенденцию развития технологий и поняли, что блокчейн - будущее, поэтому сейчас многие наши выпускники работают в ИТ-компаниях, занимающихся блокчейн-разработкой. И сегодня, первая в Восточной Европе магистерская сертификатная программа "Блокчейн-технологии", которую мы разработали вместе с нашим партнером WhiteBIT, доказывает правильность избранного пути. Будущие выпускники получат знания по криптографии, разработке смартконтрактов и комплаенсу, что поможет отрасли развиться до абсолютно нового, еще более качественного уровня", - рассказал Кирилл Гороховский на блокчейн фестивале.

"У блокчейн-индустрии есть большой дефицит кадров разработчиков. Сегодня очень мало образовательных программ и курсов по повышению квалификации. А все то, что сейчас происходит в регуляторном поле, это предвестники того, что мы приближаемся к массовой интеграции блокчейна и криптовалют во всем привычные нам сферы, поэтому в первую очередь будет стоять вопрос кадрового дефицита и компании будут жадно набирать людей, чтобы не выпасть из конкурентной борьбы, поэтому наш совместный образовательный проект с Киево-Могилянской академией является актуальным и важным шагом для сращивания будущих специалистов в блокчейн-индустрии, что позволит Украине занять ведущую позицию в этой сфере будущего на глобальном уровне", - добавил СЕО WhiteBIT Владимир Носов.

В Киево-Могилянской академии рассказали о партнерстве с криптобиржей WhiteBIT

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
криптоиндустрия
NEWS
Мобилизация не для всех. Кого точно не будут призывать на службу (полный список)
Мобилизация не для всех. Кого точно не будут призывать на службу (полный список)
DAILY
Сергей Череватый: Пригожин хочет уйти из Бахмута, так как понимает, что "Вагнер" ждет разгром
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Сергей Череватый: Пригожин хочет уйти из Бахмута, так как понимает, что "Вагнер" ждет разгром