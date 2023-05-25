В Киево-Могилянской академии рассказали о партнерстве с криптобиржей WhiteBIT

Одним из эффективных решений модернизации учебного процесса является привлечение представителей бизнеса, поскольку именно бизнес разбирается в вызовах и потребностях современности. И не только разбирается, но и может им ответить.

По его словам, хорошим примером столь успешного сотрудничества классического образования и бизнеса является партнерство университета "Киево-Могилянская академия" с одной из крупнейших криптовалютных бирж в Европе WhiteBIT .

Партнеры подписали меморандум о сотрудничестве, в рамках которого уже осенью этого года запустится первая в Украине и в Восточной Европе магистерская сертификатная программа "Блокчейн-технологии".

Киево-Могилянская академия была первой в Украине, которая предложила бакалаврам выборочные предметы "Криптономика" и "Основы технологии блокчейн и криптовалют" еще в 2017 году.

"Еще с 2015 года мы проводим круглые столы и обсуждаем тему цифровых активов и децентрализации. Потому, без сомнения, блокчейн и DeFi (децентрализованные финансы) - то, что двигает информационные технологии сегодня. Поэтому у нас возникла идея - создать комплексную программу по изучению блокчейн -технологий, которые бы точно закрыли потребность студентов в актуальной информации. Я задумался над тем, кого можно было бы привлечь к такому объемному процессу. Я не раз слышал о WhiteBIT и знаю, что компания является одной из лучших в своей нише. искать больше информации и через несколько Google-ссылок уже был уверен, что надо с ними связываться. Прошло не так много времени с того вечера - и вот мы партнеры", - отметил Андрей Калинин.

В рамках магистерской сертификатной программы "Блокчейн-технологии" преподаватели университета и гостевые лекторы-профессионалы рынка криптовалют будут обучать студентов разработке смартконтрактов, инструментам регуляции криптовалют на рынке и криптографии в децентрализованных системах.

Недавно в Киеве прошла тестовая конференция перед одним из главных в Украине криптовалютных событий - ETHKyiv . Среди спикеров присутствовали основатель и КЭО криптобиржи WhiteBIT Владимир Носов и руководитель сертификатной магистерской программы "Блокчейн-технологии" Кирилл Гороховский.

"Мы уловили тенденцию развития технологий и поняли, что блокчейн - будущее, поэтому сейчас многие наши выпускники работают в ИТ-компаниях, занимающихся блокчейн-разработкой. И сегодня, первая в Восточной Европе магистерская сертификатная программа "Блокчейн-технологии", которую мы разработали вместе с нашим партнером WhiteBIT, доказывает правильность избранного пути. Будущие выпускники получат знания по криптографии, разработке смартконтрактов и комплаенсу, что поможет отрасли развиться до абсолютно нового, еще более качественного уровня", - рассказал Кирилл Гороховский на блокчейн фестивале.

"У блокчейн-индустрии есть большой дефицит кадров разработчиков. Сегодня очень мало образовательных программ и курсов по повышению квалификации. А все то, что сейчас происходит в регуляторном поле, это предвестники того, что мы приближаемся к массовой интеграции блокчейна и криптовалют во всем привычные нам сферы, поэтому в первую очередь будет стоять вопрос кадрового дефицита и компании будут жадно набирать людей, чтобы не выпасть из конкурентной борьбы, поэтому наш совместный образовательный проект с Киево-Могилянской академией является актуальным и важным шагом для сращивания будущих специалистов в блокчейн-индустрии, что позволит Украине занять ведущую позицию в этой сфере будущего на глобальном уровне", - добавил СЕО WhiteBIT Владимир Носов.