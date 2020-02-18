Киянин задекларував отриманий спадок на 200 мільйонів

Фото: національна валюта (прес-служба НБУ)

Кампанія за з декларування доходів продовжиться до 1 травня

Мешканець Києва задекларував майже 500 млн грн доходу, отриманого у 2019 році, з яких 200 млн грн отримані від успадкування майна та 259,1 млн грн - інші оподатковувані доходи. Про це повідомляє прес-служба Державної податкової служби.

За даними прес-служби, з початку 2020 року вже 20 тис. громадян подали декларації про майновий стан та доходи.

У січні цього року громадяни задекларували 3,9 млрд грн. Це на 0,3 млрд грн, або на 9 % більше, ніж за січень 2019 року.

Нагадаємо, в 1 січня 2020 року стартувала кампанія декларування доходів, отриманих у 2019 році. Вона триватиме до 1 травня. Державна податкова служба нагадала, що Податковим кодексом України визначено категорії громадян, які зобов’язані подати річну податкову декларацію про майновий стан і доходи, а також тих, хто має право подати таку декларацію для отримання податкової знижки.

Як повідомляло РБК-Україна, доходи понад 1 млрд грн за 2018 рік задекларували три особи.

За даними Державної податкової служби, громадяни України у 2019 році подали понад 638 тисяч декларацій про майновий стан та доходи. Загалом було задекларовано отримані у 2018 році доходи на загальну суму 101,8 млрд грн.