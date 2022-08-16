Киянин отримав 4 роки в'язниці за торгівлю гуманітаркою

Чоловік привласнив бронежилети, рації та медичні засоби для ЗСУ і перепродав це іншим волонтерам. Пізніше зловмисник був затриманий та визнав свою провину.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Єдиний реєстр судових рішень.
Чоловік, бажаючи допомогти ЗСУ, придбав за власний кошт спорядження і планував передати його у Чернігівську область. Тоді на нього вийшов інший чоловік, який представився волонтером та пообіцяв довезти допомогу самостійно. Пізніше чоловік продав всю допомогу, яку отримав, а саме:
Збитки сягнули 400 тисяч гривень. Цю амуніцію він продав жінці, яка теж намагалась допомагати українським військовим за 70 тисяч гривень. Пізніше цю жінку чоловік вирішив надурити та виманив в неї 41 тисячу гривень, бо пообіцяв дістати бронежилети із-за кордону. З часом псевдоволонтер в соціальних мережах дав оголошення, що може знайти необхідну амуніцію для військових та зібрав з 13 500 гривень, проте допомагати нікому не планував.
В суді свою провину чоловік визнав та отримав 4 роки ув’язнення. Також чоловік має сплатити понад 50 тисяч гривень матеріальних та 10 тисяч гривень моральних збитків.
Нагадаємо, що у Тернопільській області викрили псевдоволонтерів, які замість допомоги армії придбали собі люксові автомобілі.
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