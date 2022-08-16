Киянин отримав 4 роки в'язниці за торгівлю гуманітаркою

Чоловік привласнив бронежилети, рації та медичні засоби для ЗСУ і перепродав це іншим волонтерам. Пізніше зловмисник був затриманий та визнав свою провину.

Чоловік, бажаючи допомогти ЗСУ, придбав за власний кошт спорядження і планував передати його у Чернігівську область. Тоді на нього вийшов інший чоловік, який представився волонтером та пообіцяв довезти допомогу самостійно. Пізніше чоловік продав всю допомогу, яку отримав, а саме:

40 бронежилетів "Mehler";

радіокомунікаційне обладнання;

15 рацій "Baofeng";

4 коробки кровозупинних медичних засобів.

Збитки сягнули 400 тисяч гривень. Цю амуніцію він продав жінці, яка теж намагалась допомагати українським військовим за 70 тисяч гривень. Пізніше цю жінку чоловік вирішив надурити та виманив в неї 41 тисячу гривень, бо пообіцяв дістати бронежилети із-за кордону. З часом псевдоволонтер в соціальних мережах дав оголошення, що може знайти необхідну амуніцію для військових та зібрав з 13 500 гривень, проте допомагати нікому не планував.

В суді свою провину чоловік визнав та отримав 4 роки ув’язнення. Також чоловік має сплатити понад 50 тисяч гривень матеріальних та 10 тисяч гривень моральних збитків.