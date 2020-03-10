Кияни отримають платіжки за комуналку нового зразка

У березні єдиний рахунок-повідомлення в Києві міститиме нарахування за гаряче водопостачання та опалення у повному обсязі, а сума перерахунку за коефіцієнтом газу буде відображена у колонці "перерахунок". Про це на брифінгу повідомив генеральний директор "Центру комунального сервісу" (ЦКС) Андрій Щербина, передає кореспондент РБК-Україна.

Він зауважив, що починаючи з березня при формуванні рахунків-повідомлень будуть внесені зміни у блок з нарахуваннями КП "Київтеплоенерго", а саме:

у колонці "нараховано" буде відображена 100% сума нарахування за послуги з опалення та гарячого водопостачання;

проте у колонці "перерахунок" буде зазначено суму "знижки" у зв’язку із зміною ціни на природний газ.

"Також окремим рядком на лицьовій стороні рахунку-повідомлення у блоці "Київтеплоенерго" зазначені суми перерахунку за відповідними коефіцієнтами, які застосовані в поточному розрахунковому періоді, а саме: за послугу з опалення - 0,74, за послугу ГВП - 0,76. У відсотках - кияни заощадили за лютий на опаленні 26%, а на ГВП - 24%", - сказав Щербина.

Як повідомляло РБК-Україна, нарахування за житлово-комунальні послуги в Україні в січні 2020 року склали 23,4 млрд грн, що на 19,4% більше, ніж в грудні 2019 року.

Нагадаємо, рішення про завершення опалювального сезону в Києві поки не прийняте, оскільки за прогнозом Укргідрометцентру на цьому тижні очікується значне похолодання.