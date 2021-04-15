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Кияни найбільше бояться, що на COVID-19 захворіють близькі люди, - опитування 

Новость на русском → Київ, Четвер 15 квітня 2021 17:01
Кияни найбільше бояться, що на COVID-19 захворіють близькі люди, - опитування  Фото: більш ніж половина киян бояться за рідних через пандемію COVID-19 (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Більш ніж половина киян бояться за рідних через пандемію COVID-19. 50% дуже хвилюються і ще 33% відповіли, що скоріше хвилюються за близьких.

Про це свідчать результати опитування Соціологічної групи "Рейтинг".

Згідно з опитуванням, 37% мешканців столиці хворіли на коронавірус, 60% не хворіли і ще 3% було важко відповісти.

Серед тих, хто хворів, позитивний тест отримали 64%, інші відчували симптоми, але не мали лабораторного підтвердження хвороби.

Важко хворобу перенесли 9%, середньо - 42%, легко - 49% опитаних.

Кияни найбільше бояться, що на COVID-19 захворіють близькі люди, - опитування

Також дослідники встановили, що кількість бажаючих вакцинуватись значна зросла. У березні 2021 року 27% киян відповіли "скоріше так" на питання, чи хочуть вони зробити щеплення. У квітні кількість позитивних відповідей збільшилась до 50%.

Кияни найбільше бояться, що на COVID-19 захворіють близькі люди, - опитування

Дослідження було проведене 10-11 квітня 2021 року методом телефонного опитування з використанням комп’ютера на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Аудиторія - мешканці Києва від 18 років і старше, вибірка репрезентативна за віком, статтю.

Помилка репрезентативності не більше 2,8%.

Раніше повідомлялось, що близько 70% киян підтримують введений мером Києва Віталієм Кличком локдаун у столиці та виступають за його продовження.

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