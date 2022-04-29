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Киян просять не пересуватися містом на автомобілях задля економії пального

Фото: киян просять пересуватися місто на громадському транспорті (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Жителів столиці просять не пересуватися містом на автомобільному транспорті для економії пального.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на першого заступника КМДА Миколу Поворозника в ефірі телемарафону.

За його словами, у столиці інші пріоритети використання пального в умовах воєнного стану.

"Сьогодні немає проблем із громадським транспортом. З іншого боку, не бачу великої необхідності переміщатися містом. Закликаємо: якщо ви навіть повернулися, будь ласка, по можливості залишайтеся вдома", - заявив Поворозник.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що у Києві та інших українських містах виник дефіцит з пальним на АЗС.

Також ми розповідали про ймовірні причини ажіотажу з бензином на автозаправках.

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