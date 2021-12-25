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Киян закликали утриматися від поїздок через різке похолодання та ожеледь

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Субота 25 грудня 2021 16:50
Киян закликали утриматися від поїздок через різке похолодання та ожеледь Фото: киян закликали утриматися від поїздок через різке похолодання та ожеледь (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

У Києві вночі очікується різке похолодання та ожеледь. Комунальні служби оброблятимуть територію протиожеледними засобами.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу КМДА.

Згідно з прогнозами синоптиків, температура повітря вночі впаде до 11-13 градусів.

"Для очищення й обробки вулиць загалом підготовлено 458 одиниць основної і 128 одиниць додаткової техніки комунальної корпорації "Київавтодор". У дворах та міжквартальних проїздах працюватимуть близько 4 тисяч працівників комунальних жедів та готові задіяти понад 150 одиниць спецтехніки", - пише пресслужба.

Водночас близько 80 одиниць техніки й працівників оброблятимуть територію парків та скверів.

Міська влада закликає киян утриматись від поїздок на авто, або ж бути максимально обачними на дорогах.

Пішоходів просять повідомляти про необроблені ділянки й території до Контактного центру Києва. За невчасне й неякісне прибирання локацій - муніципальні служби й підприємства несуть відповідальність, яка передбачає штраф.

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