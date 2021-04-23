Киян попередили про сильні нічні заморозки найближчими днями

Про це повідомляє прес-служба КМДА з посиланням на Український гідрометцентр.

Завтра, 24 квітня, за прогнозом синоптиків, буде хмарно з проясненнями, без істотних опадів, вітер північно-західний, 7-12 м/с, вночі можливі заморозки 0-2°, температура вдень - 7-9° тепла.

"Щоночі 24-27 квітня в Києві очікуються сильні заморозки в повітрі 0-3° (ІІ рівень небезпечності, помаранчевий)", - йдеться в повідомленні.

Раніше синоптики попереджали, що 24-27 квітня в Україні очікуються нічні заморозки. Похолодання прогнозують по майже всій країні, крім південних регіонів.

Зазначалося, що вночі 24 квітня у західних та північних областях, а також вночі 25-27 квітня в усіх регіонах, окрім півдня, очікуються сильні заморозки у повітрі 0-3° (II рівень небезпечності, помаранчевий). У південних, 24 квітня, й у центральних областях можуть бути заморозки на поверхні ґрунту 0-5° (I рівень небезпечності, жовтий).

Також РБК-Україна писало, що синоптики прогнозують до кінця квітня прохолодну погоду, часом з дощем і грозами. Потепління можливі на початку травня.