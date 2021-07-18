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Через буревій під Києвом загинуло дві особи

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Україна, Неділя 18 липня 2021 08:56
Через буревій під Києвом загинуло дві особи Фото: по Київській області пройшов буревій (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

У суботу, 17 липня внаслідок падіння дерев у с. Гаврилівна та с. Сухолуччя Вишгородського району загинуло 2 особи та 1 особу госпіталізовано. Трагедія сталася близько 16 години через ускладнення погодних умов (дощ, пориви вітру)

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ДСНС.

"Підрозділами ДСНС прибрано 4 повалених дерева. До робіт залучалося 8 осіб та 2 од. техніки ДСНС", - йдеться в повідомленні.

За даними прес-служби, станом на 7 годину 18 липня внаслідок ускладнення погодних умов (пориви вітру, дощ) через спрацювання систем автоматичного захисту ЛЕП знеструмлено 101 населений пункт у 3 областях (Київська - 53, Житомирська - 35 та Чернігівська - 13).

Нагадаємо, в суботу, 17 липня на столичний регіон обрушилася гроза. Дощ затопив вулиці Києва, а зі шквальний вітер ламав дерева і зносив легкі конструкції.

За прогнозом синоптиків, 18 липня грозові дощі охоплять всі західні і північні, а також місцями центральні області.

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