Киян з неінфекційними хворобами госпіталізуватимуть до клінік НАН та МОЗ

Фото: киян будуть госпіталізувати до клінік Академії наук (РБК-Україна)

У Києві пацієнтів з неінфекційними хворобами будуть госпіталізувати до клінік Національної академії наук (НАН) України та Міністерства охорони здоров'я. Це дозволить розвантажити комунальні лікарні.

Про це заявила директор департаменту охорони здоров'я Київської міської державної адміністрації Валентина Гінзбург, передає сайт КГГА.

За її словами, мова йде про можливість госпіталізації пацієнтів, у яких:

патології серцево-судинної системи;

гострі порушення мозкового кровообігу;

гострі неврологічні стани;

гострі хірургічні патології;

нейроінфекційний профіль;

терапевтичні хворі.

Серед медичних закладів, які будуть приймати киян: Інститут кардіології ім. Стражеско, Інститут нейрохірургії ім. Ромаданова, Республіканська клінічна лікарня МОЗ України, Національний інститут хірургії та трансплантології ім. Шалімова та інші.

Очікується, що це дозволить комунальним лікарням приймати більше пацієнтів з COVID-19.

Нагадаємо, раніше в МОЗ уточнили, хто може розраховувати на планову госпіталізацію, - вагітні, новонароджені та пацієнти з онкологією.

З 9 листопада в Україні заборонили всі планові операції та госпіталізації у зв'язку з ситуацією з COVID-19.