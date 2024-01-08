В Киеве возросло количество жертв ракетной атаки 2 января

"В больнице скончался один пострадавший во время ракетной атаки на столицу 2 января". Это третья жертва в доме в Соломенском районе, пострадавшем от атаки", - сообщил Кличко.

По его словам, в настоящее время в стационарах медучреждений Киева находятся 22 человека из тех, кого госпитализировали 29 декабря и 2 января. Одна из них - в тяжелом состоянии.

Массированный обстрел Украины 2 января

Вчера российские оккупанты повторили масштабный обстрел, как 29 декабря. Сначала россияне выпустили 35 дронов-камикадзе, которые были все сбиты. После этого по Украине выпустили 99 ракет разных типов, в том числе аэробалистические "Кинжалы".

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщил, что силы ПВО сбили вчера 72 ракеты, в том числе все 10 "Кинжалов".

Главной целью ракетного удара стал Киев. Враг запустил по столице большое количество ракет. В Соломенском районе столицы в результате атаки была повреждена многоэтажка. Ранее сообщалось о двух погибших в результате вражеского удара.