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В Киеве возросло количество пострадавших: известны новые детали обстрела

Фото: последствия обстрела Киева (t.me/dsns_telegram)
Автор: Сергей Пышкин, Юлия Акимова

В результате ночного обстрела в Киеве пострадали 25 человек, среди которых четверо детей. На месте попадания в пятиэтажный дом продолжаются поисково-спасательные работы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы Киевской городской военной администрации (КГВА) Тимура Ткаченко.

По словам Ткаченко, по состоянию на сейчас известно о 25 раненых, среди которых четверо детей. Восемь человек пострадали в Соломенском районе, а 17 - в Шевченковском.

Он добавил, что спасательная операция на месте удара ракетой в Шевченковском районе еще продолжается.

Возросло количество погибших

Во время пресс-конференции, как передает корреспондент РБК-Украина, глава Министерства внутренних дел (МВД) Игорь Клименко сообщил об увеличении количества погибших в Киеве и области.

По словам главы ведомства, по состоянию на сейчас известно о семи погибших, среди которых:

  • шестеро погибших в Киеве;
  • один погибший в Белой Церкви.

Он отметил, что поисково-спасательные работы на улице Гонты, где произошло попадание в пятиэтажный дом - продолжаются. В частности удалось деблокировать людей, которые проживали в соседних домах.

Сейчас спасатели разобрали завалы 5,4 и частично 3 этажа. Впереди завалы 2 и 1 этажа.

К операции привлечены:

  • 50 единиц техники;
  • 400 спасателей.

 

Обстрел Киева в ночь на 23 июня

Вчера, 22 июня, вечером, российские террористы прибегли к очередной комбинированной атаке против Украины. Под удар также попали Киев и область, против которых враг применил беспилотные летательные аппараты (БпЛА) и баллистические ракеты.

Подробнее о последствиях массированной атаки по Киеву - читайте в материале РБК-Украина.

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