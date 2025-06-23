В Киеве возросло количество пострадавших: известны новые детали обстрела

По словам Ткаченко, по состоянию на сейчас известно о 25 раненых, среди которых четверо детей. Восемь человек пострадали в Соломенском районе, а 17 - в Шевченковском.

Он добавил, что спасательная операция на месте удара ракетой в Шевченковском районе еще продолжается.

Возросло количество погибших

Во время пресс-конференции, как передает корреспондент РБК-Украина, глава Министерства внутренних дел (МВД) Игорь Клименко сообщил об увеличении количества погибших в Киеве и области.

По словам главы ведомства, по состоянию на сейчас известно о семи погибших, среди которых:

шестеро погибших в Киеве;

один погибший в Белой Церкви.

Он отметил, что поисково-спасательные работы на улице Гонты, где произошло попадание в пятиэтажный дом - продолжаются. В частности удалось деблокировать людей, которые проживали в соседних домах.

Сейчас спасатели разобрали завалы 5,4 и частично 3 этажа. Впереди завалы 2 и 1 этажа.

К операции привлечены: