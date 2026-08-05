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В Киеве выросло количество пострадавших из-за ночной атаки РФ

08:35 05.08.2026 Ср
1 мин
Все пожары, возникшие из-за вражеских ударов, уже ликвидированы
aimg Татьяна Степанова
Фото: в Киеве выросло количество пострадавших из-за ночной атаки РФ (t.me/dsns_telegram)

Число пострадавших из-за ракетной атаки России на Киев ночью 5 августа возросло до 26 человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram мэра Киева Виталия Кличко.

"Уже 26 пострадавших в столице в результате атаки врага на столицу", - сообщил Кличко.

По его словам, 16 раненых находятся в стационарах городских больниц.

Также известно, что один человек погиб.

По данным ГСЧС, в Киеве уже ликвидировали все пожары после вражеской атаки.

Ночная атака на Киев

Напомним, в ночь на 5 августа Киев в очередной раз оказался под массированной атакой России с использованием ракет и дронов.

Последствия фиксируются более чем на 7 локациях в Голосеевском, Оболонском, Деснянском и Святошинском районах Киева.

В городе повреждена жилая инфраструктура, возникли пожары на складах, а в Голосеевском районе произошла утечка аммиака, который уже локализовали. Погиб один человек, более 20 - пострадали.

Детальнее о последствиях ночной атаки РФ на Киев - читайте в материале РБК-Украина.

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