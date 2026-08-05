В Киеве выросло количество пострадавших из-за ночной атаки РФ

Ночная атака на Киев

Напомним, в ночь на 5 августа Киев в очередной раз оказался под массированной атакой России с использованием ракет и дронов.

Последствия фиксируются более чем на 7 локациях в Голосеевском, Оболонском, Деснянском и Святошинском районах Киева.

В городе повреждена жилая инфраструктура, возникли пожары на складах, а в Голосеевском районе произошла утечка аммиака, который уже локализовали. Погиб один человек, более 20 - пострадали.

Детальнее о последствиях ночной атаки РФ на Киев - читайте в материале РБК-Украина.