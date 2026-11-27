Утром 27 ноября Киев сковали пробки. Из-за ограничений на мостах очередь к Подольскому мосту растянулась до Набережно-Крещатицкой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Google Maps и сообщения в соцсетях.

Утром на подъезде к мосту затруднено движение. За раз удается проехать всего несколько метров.

Часть водителей едет через Подольский мост, потому что на других мостах действуют ограничения. Так, по Северному мосту разрешили движение только общественному и специальному транспорту.

На Южном мосту с правого берега на левый возобновили движение общественного транспорта. Легковые авто по Южному мосту могут ехать с левого берега на правый.

Дарницкий мост, по данным Киевской городской военной администрации, открыт для движения без ограничений.

Напомним, 24 ноября временно исполняющий обязанности начальника Киевской городской военной администрации Андрей Ткачев сказал в телеэфире, что Южный мост могут открыть для частных автомобилей с правого берега на левый.

Решение, по его словам, могли принять через день-два.