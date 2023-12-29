В Киеве снова возросло количество жертв от утреннего удара РФ

В Киеве снова увеличилось количество погибших в результате масштабного воздушного удара российских террористов утром пятницы, 29 декабря.

По его словам, спасатели извлекли из-под завалов тела еще трех человек. Таким образом, количество жертв возросло до семи.

"Тела еще троих погибших извлекли из-под завалов складского помещения в Шевченковском районе в течение нескольких последних часов. Число погибших в результате утренней атаки на столицу возросло до 7 человек", - написал он.

Массированная атака 29 декабря

Сегодня с ночи российские оккупанты нанесли по Украине масштабный воздушный удар с применением ракет разного типа и дронов-камикадзе "Шахед". В ВСУ сообщили, что всего противник выпустил 158 ракет различных типов и ударных дронов. Силы ПВО сбили 27 "Шахедов" и 87 крылатых ракет Х-101/Х-555/Х-55.

Над Киевом сегодня сбили более 30 враждебных целей. В столице из-за атаки вспыхнули пожар в многоэтажках и на складе. Завалы на складе в Шевченковском районе продолжают разбирать.

Подробнее о массированной атаке и ее последствиях – читайте в нашем материале.

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