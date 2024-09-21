В Киеве снова ухудшился воздух: какова причина и как защититься
По состоянию на вечер 21 сентября в Киеве снова ухудшилось качество воздуха. Жителей столицы призывают не открывать окна.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Киевской городской государственной администрации.
Сообщается, что вечером в столице наблюдается ухудшение состояния воздуха. Фиксируется повышение концентрации взвешенных частиц (пыли). Вероятной причиной являются пожары в экосистеме Киевской области.
Жителям столицы рекомендуется:
- закрыть окна
- ограничить пребывание на улице
- пить много воды
- если есть воздухоочиститель, включить его на максимум
Отметим, отслеживать состояние воздуха и радиационный фон в режиме реального времени можно по ссылке и в приложении "Киев Цифровой".
Напомним, состояние воздуха в Киеве ухудшилось под конец недели. В частности, в Киевской области наблюдалось задымление в связи с распространением дыма от очагов пожаров на торфяниках и открытых территориях в Киевской, Черниговской и Сумской областях.
Заведующий отделом Центра общественного здоровья Минздрава Анатолий Оперчук в комментарии РБК-Украина объяснил, что на самом деле такая ситуация сложилась по нескольким причинам. Кроме пожаров на торфяниках, речь идет о выбросах вредных веществ транспортными средствами и сухой безветренной погоде.
В пятницу, 20 сентября, Киев возглавил онлайн-рейтинг городов с высоким уровнем загрязнения воздуха.
Подробнее читайте в материале "Смог в столице. Почему качество воздуха в Киеве бьет антирекорды и что с этим делать".
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