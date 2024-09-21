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В Киеве снова ухудшился воздух: какова причина и как защититься

Киев, Суббота 21 сентября 2024 20:51
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В Киеве снова ухудшился воздух: какова причина и как защититься Фото: столицу Украины накрыл дым от пожаров (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Данила Крамаренко

По состоянию на вечер 21 сентября в Киеве снова ухудшилось качество воздуха. Жителей столицы призывают не открывать окна.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Киевской городской государственной администрации.

Сообщается, что вечером в столице наблюдается ухудшение состояния воздуха. Фиксируется повышение концентрации взвешенных частиц (пыли). Вероятной причиной являются пожары в экосистеме Киевской области.

Жителям столицы рекомендуется:

  • закрыть окна
  • ограничить пребывание на улице
  • пить много воды
  • если есть воздухоочиститель, включить его на максимум

Отметим, отслеживать состояние воздуха и радиационный фон в режиме реального времени можно по ссылке и в приложении "Киев Цифровой".

Напомним, состояние воздуха в Киеве ухудшилось под конец недели. В частности, в Киевской области наблюдалось задымление в связи с распространением дыма от очагов пожаров на торфяниках и открытых территориях в Киевской, Черниговской и Сумской областях.

Заведующий отделом Центра общественного здоровья Минздрава Анатолий Оперчук в комментарии РБК-Украина объяснил, что на самом деле такая ситуация сложилась по нескольким причинам. Кроме пожаров на торфяниках, речь идет о выбросах вредных веществ транспортными средствами и сухой безветренной погоде.

В пятницу, 20 сентября, Киев возглавил онлайн-рейтинг городов с высоким уровнем загрязнения воздуха.

Подробнее читайте в материале "Смог в столице. Почему качество воздуха в Киеве бьет антирекорды и что с этим делать".

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КГГА Киев Загрязнение воздуха
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