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В Киеве снова объявили тревогу на фоне атаки дронов

Фото: люди в метро во время тревоги (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

В ночь на 6 декабря в Киеве снова объявили воздушную тревогу. Причиной сигнала стала угроза применения ударных дронов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мониторинговый канал "Карта воздушных тревог" и Telegram Воздушных сил ВСУ.

"Воздушная тревога в Киеве", - говорится в сообщении в 00:12.

Перед этим военные предупреждали, что в воздушном пространстве Украины зафиксированы вражеские БпЛА. В частности, новые группы дронов, которые еще в четверг в 22:41 залетали в Черниговскую и Сумскую области, по состоянию на 23:53 держали курс на Киевскую область.

Где объявили тревогу

По состоянию на 00:22 сигнал воздушной тревоги продолжается в Киевской, Житомирской, Черниговской, Сумской и Полтавской областях. Также можно увидеть, что темно-красным цветом обозначены Луганская область и оккупированный полуостров Крым. Однако так происходит уже в течение многих месяцев.

Напомним, что Россия запустила дроны по Украине вечером в четверг, 5 ноября. По этой причине в ряде областей Украины, и в том числе в Киеве примерно в 22:00, объявили воздушную тревогу.

Примерено через час мер Киева Виталий Кличко сообщил, что в Оболонськом районе столицы работают силы ПВО.

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