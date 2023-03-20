В Киеве фиксируют высокую загрязненность воздуха: где именно и что нужно знать
В Киеве сегодня, 20 марта, фиксируется высокий уровень загрязненности воздуха на левом берегу и средний на правом. Жителям столицы дали важные советы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на КГГА.
Отмечено, что вероятной причиной ухудшения качества воздуха метеорологические условия, способствующие накоплению и содержанию вредных примесей в приземном слое воздуха.
Так что до нормализации ситуации киевлянам рекомендуют воздержаться от проветривания помещений и прогулок на открытом воздухе.
Отслеживать состояние атмосферного воздуха и радиационный фон в режиме реального времени можно по ссылке и в приложении "Киев Цифровой".
Напомним, ранее мы писали о погоде в Киеве сегодня, в городе ожидается облачность, но без осадков. Днем потеплеет до +12.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.