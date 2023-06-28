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В Киеве пропал свет: без электричества почти 50 многоэтажек

Фото: в части Киева пропал свет (Getty Images)
Автор: Елизавета Драбкина

В части Голосеевского района Киева пропала электроэнергия 28 июня. Без света остались 46 многоэтажных домов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ДТЭК.

"В 17:10 аварийно отключилось оборудование ДТЭК Киевские электросети, которые питают часть жителей Голосеевского района столицы. Без электроснабжения временно остались 46 многоэтажек, 70 частных домов и 35 учреждений", - говорится в сообщении.

Специалисты заживляют потребителей по резервным источникам питания.

Выключение света в Киеве

Отметим, что в Украине вводили почасовые отключения света после массированных ракетных и дроновых обстрелов россиян осенью и зимой 2022 года. Тогда атаки россиян повлекли за собой повреждение большого количества энергетических объектов в Украине. Однако в конце зимы 2023 в большей части Украины отменили выключение света.

Напомним, 21 июня на сетях НЭК "Укрэнерго" возникла аварийная ситуация. В ряде районов столицы и области произошли аварийные отключения электричества. Однако специалисты быстро возобновили питание потребителей. Главной причиной отключений стали именно повреждения сетей из-за обстрелов захватчиков.

25 июня в Киеве снова случились локальные отключения света. Тем не менее, они были связаны с плановыми работами.

К тому же, в "Укрэнерго" заявили, что обеспечение жителей светом летом и осенью станет вызовом для государства.

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